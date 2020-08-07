07 августа 2020, 11:05
В России выявили более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 5 241 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, всего в стране за весь период наблюдения зарегистрировано 877 135 заболевших
В России за прошедшие сутки выявили 5 241 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, всего в стране за весь период наблюдения зарегистрировано 877 135 заболевших, из которых уже выздоровели 683 592 человека.
За сутки в разных городах страны от COVID-19 скончались 119 человек. Всего во время пандемии умерли 14 725 человек.
В Москве зарегистрировано 686 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 158, в Санкт-Петербурге - 157, в Нижегородской области - 103, в Свердловской области - 180, в Ханты-Мансийском АО - 143, в Иркутской области - 130, в Красноярском крае - 126, в Ростовской области - 128.