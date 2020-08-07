Кения разрешила въезд россиянам при наличии справки об отсутствии коронавируса
Еще одна страна открыла свои границы для российских граждан в рамках снятия карантинных ограничений. Теперь россияне смогут посещать Кению, хотя авиасообщение с этой страной еще не было возобновлено
Еще одна страна открыла свои границы для российских граждан в рамках снятия карантинных ограничений. Теперь россияне смогут посещать Кению, хотя авиасообщение с этой страной еще не было возобновлено.
На сайте аэропорта Найроби опубликован список из 126 стран, для граждан которых с августа отменяется обязательный двухнедельный карантин после въезда. Россия входит в этот список.
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщается, что для въезда в Кению россиянам необходимо получить электронную визу стоимостью 50 долларов США. По прибытии туристы должны иметь при себе ее распечатанное подтверждение. Визу можно получить и непосредственно при въезде в страну в аэропорту. При себе туристу необходимо иметь не менее 500 долларов.
В АТОР также сообщили, что туристам нужно иметь справку об отрицательном результате теста на COVID-19 желательно на английском языке.