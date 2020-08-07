Генпрокуратура намерена изъять у экс-министра Михаила Абызова 32 млрд рублей
Генпрокуратура намерена обратиться в суд с требованием изъять у бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова имущество общей стоимостью 32 млрд рублей
Генпрокуратура намерена обратиться в суд с требованием изъять у бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова имущество общей стоимостью 32 млрд рублей. Ведомство считает, что данное имущество должно быть обращено в доход государства.
Напомним, что бывший министр Михаил Абызов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств и организации преступного сообщества.
По версии следствия, Михаил Абызов и другие участники преступной группы похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 млрд рублей. Действия подозреваемых повлекли за собой необоснованную тарифную нагрузку на потребителей электрической энергии. В дальнейшем похищенные средства были выведены из России и размещены в кипрских банках.