07 августа 2020, 08:16
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома
Фото: teneta.ru
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома.
В письме главе Минфина Антону Силуанову депутат указал, что в нашей стране больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя, которые приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния. В этой связи он считает необходимым отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок, сообщает РБК.
В Министерстфе финансов пока на предложение депутата не ответили.