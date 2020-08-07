07 августа 2020, 08:09
Власти Ливана арестовали 16 сотрудников порта Бейрута по делу о взрыве
В Бейруте в рамках расследования дела о разрушительном взрыве под стражу взяли 16 сотрудников порта. Также по делу были допрошены 18 сотрудников порта Бейрута и таможенной службы
Фото: m.uz.sputniknews.ru
В Бейруте в рамках расследования дела о разрушительном взрыве под стражу взяли 16 сотрудников порта. Также по делу были допрошены 18 сотрудников порта Бейрута и таможенной службы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление судьи военного суда Ливана Фади Акики.
Среди задержанных по делу о взрыве аммиачной селитры оказался директор порта Хасан Курайтем.
Согласно последним данным, в результате взрыва аммиачной селитры в порту погибли 130 человек, более 5 тысяч человек получили ранения. Взрыв затронул большую часть города.
По данным следствия, на складе в порту взорвались 2750 т аммиачной селитры, изъятой 6 лет назад с судна, которое принадлежало российскому предпринимателю. Груз планировалось доставить из Батуми в Мозамбик.