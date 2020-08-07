Спецслужбы РФ назвали арест россиян в Белоруссии провокацией украинских силовиков
Российские спецслужбы считают арест 33 граждан РФ в Белоруссии результатом провокации украинских силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в силовых органах
Российские спецслужбы считают арест 33 граждан РФ в Белоруссии результатом провокации украинских силовиков. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в силовых органах.
Собеседник издания сообщил, что вербовка российской группы началась со звонка из Сирии от некоего «Сергея Петровича». Он обзванивал бывших бойцов частной военной компании «Вагнер» с предложением «поработать на охране нефтяных объектов в Сирии».
При этом один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман») решил помочь «Сергею Петровичу» собрать группу из 180 человек. Позже «Шаману» сообщили, что «Сергей Петрович» погиб в Ливии, а через несколько дней на него вышел новый куратор. Услуги «Шамана» по рекрутингу наемных бойцов были оценены в 14 тысяч долларов, которые положили на его счет через банкомат.
Бойцам нужно было преодолеть маршрут Стамбул-Гавана-Каракас, а билеты были куплены на территории Украины. Непосредственно перед вылетом «Шаману» рассказали об отмене рейса и дали указание уничтожить старые билеты. В итоге россияне сами уничтожили доказательства того, что они действительно направлялись в Латинскую Америку транзитом через Белоруссию.
Напомним, что белорусские власти не верят в историю с транзитом и считают, что россияне прибыли в Минск с целью организации провокаций перед президентскими выборами. Россиян, в частности, связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
В свою очередь украинские власти обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой выдать им задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», которые ранее участвовали в военных действиях на Донбассе.