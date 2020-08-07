В России запатентовали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет об отечественном препарате «Лейтрагин»
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет об отечественном препарате «Лейтрагин».
По данным ФМБА, данное лекарство может предотвращать или смягчать осложнения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, вышедший в практическую медицину, сообщает «Лента.ру».
Общее название исходного препарата «даларгин», который ранее использовали для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
В ходе исследований специалисты Научного центра биомедицинских технологий ФМБА под руководством Владислава Каркищенко выяснили, что данный препарат играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей. Кроме того, вещества такого класса принимают активное участие в организации иммунного ответа.