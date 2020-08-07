Избирательную кампанию смоленского губернатора от ЛДПР финансирует депутат от «Единой России»
Избирательную кампанию главы Смоленской области Алексея Островского, который является представителем ЛДПР, спонсируют структуры депутата региональной думы от «Единой России» Валерия Разуваева
Избирательную кампанию главы Смоленской области Алексея Островского, который является представителем ЛДПР, спонсируют структуры депутата региональной думы от «Единой России» Валерия Разуваева.
По данным «Открытых медиа», на избирательный счет Алексея Островского 1 августа были зачислены 1,2 млн рублей от четырех юридических лиц. Это компании «ПК „Лаваш“», «Флагман», «Торгсервис» и «Лидер».
«ПК „Лаваш“» и «Лидер» напрямую принадлежат депутату Валерию Разуваеву и получают государственные контракты. Компания «Флагман» принадлежит супруге депутата Надежде Разуваевой и также является поставщиком государственных учреждений. Владельцем «Торгсервиса» является Игорь Маймусов. По данным издания «7×7», фирма Маймусова входит в топ-10 государственных поставщиков Смоленской области.
В 2007 году Игорь Маймусов был владельцем ООО «Аура», которое летом 2020 года перешло в собственность дочери депутата облдумы Натальи Разуваевой.
Также сообщается, что в 2015 году Валерий Разуваев уже финансировал избирательную кампанию Алексея Островского и потратил на это 7 млн рублей.
В ЛДПР заявили, что в данной ситуации нет ничего предосудительного. «Если они [единоросы] своего кандидата не выставили, значит, они либо поддерживают Островского, либо что-то ещё. Если они поддерживают Островского, то почему они не могут принять участие в финансировании его кампании?», — заявил глава Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев.