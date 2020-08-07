Twitter начал маркировать связанные с государственной пропагандой аккаунты
Администрация соцсети Twitter стала помечать аккаунты СМИ и журналистов, которые могут быть связаны с государством и заниматься пропагандой
Администрация соцсети Twitter стала помечать аккаунты СМИ и журналистов, которые могут быть связаны с государством и заниматься пропагандой.
The New York Times сообщает, что пока нововведение коснется СМИ и журналистов из России, США, Великобритании, Китая и Франции. Отметку «государственное издание» получат СМИ, которые могут контролироваться государством с помощью «финансов, прямого или косвенного политического давления, контроля над производством и распространением».
При этом пометки не будут ставиться СМИ, которые получают деньги от государств, но их редакционная политика независима (например, BBC и NPR).
В Twitter считают, что люди имеют право знать, если тот или иной аккаунт связан с государством.
«Дождь» отмечает, что отметку «государственное издание» уже получили акканут Russia Today на русском языке, аккаунт главреда этого телеканала Маргариты Симоньян, агентства ТАСС и РИА Новости.