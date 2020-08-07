07 августа 2020, 02:42
Минздрав России предложил изменить состав автомобильной аптечки
Ведомство предлагает дополнить аптечку автомобилиста защитными медицинскими масками, стерильными салфетками и нестерильными большими бинтами, при этом убрав бинты малых размеров
Фото: drive2.ru
Министерство здравоохранения России предложило изменить состав автомобильной аптечки.
Ведомство предлагает дополнить аптечку автомобилиста защитными медицинскими масками, стерильными салфетками и нестерильными большими бинтами, при этом убрав бинты малых размеров. Также предлагается добавить еще одну пару перчаток и увеличить размер рулонного лейкопластыря
В документе Минздрава говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла». Такие бинты можно использовать лишь при незначительных повреждениях, а избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск нужного бинта в условиях срочности.