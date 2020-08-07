В курортном Сочи ужесточат масочный режим из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением защитных масок местными жителями и гостями города. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости в Краснодарском крае
Власти курортного Сочи решили ужесточить контроль за ношением защитных масок местными жителями и гостями города. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил «Интерфаксу», что сейчас в городе находятся одновременно 210 тысяч туристов и еще 500 тысяч местных жителей. Сейчас власти принимают меры по недопущению роста числа заразившихся коронавирусом и сохранению стабильной эпидемиологической ситуации.
В качестве основной задачи мэр назвал усиление контроля за соблюдением всех требований режима повышенной готовности.
6 августа на Кубани был поставлен очередной рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом. В регионе зарегистрировали 125 случаев заражения. За сутки умерли два человека.