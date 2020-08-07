Замначальника полиции Красноярска задержали за вымогательство 2,5 млн рублей
В Красноярске по подозрению в покушении на мошенничество задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе Сергея Моисеева. Задержание полицейского производили сотрудники ФСБ России
В Красноярске по подозрению в покушении на мошенничество задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе Сергея Моисеева.
Задержание полицейского производили сотрудники ФСБ России, причем им пришлось выламывать дверь.
Согласно материалам следствия, в марте 2020 года Сергей Моисеев сообщил своему знакомому о наличии у полиции материалов, подтверждающих его причастность к совершению мошенничества. Силовик попросил у мужчины 2,5 млн рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. В действительности же никаких материалов у правоохранительных органов против предпринимателя не было.
Бизнесмен согласился на предложение замначальника полиции, но обратился в ФСБ. Дальнейшие переговоры между полицейским и силовиком, а также передача денег происходила уже под контролем спецслужб.