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Политика
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07 августа 2020, 01:11

Кремль еще год назад начал кампанию по снижению рейтинга губернатора Сергея Фургала

Администрация президента еще год назад поставила перед собой задачу снизить рейтинг набирающего популярность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Кремль еще год назад начал кампанию по снижению рейтинга губернатора Сергея Фургала
Фото: Ura.ru

Администрация президента еще год назад поставила перед собой задачу снизить рейтинг набирающего популярность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы Кремля за март 2019  года.

По данным издания, речь в этих документах идет о снижении рейтинга Сергея Фургала до 46,1% и одновременном повышении рейтинга президента Владимира Путина в Хабаровском крае до 48,6%

Кампания по снижению рейтинга Сергея Фургала (ЛДПР), который на выборах 2018 года победил тогдашнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта («Единая Россия»)предполагала использование подконтрольных государству СМИ. В инструкции о «методических требованиях к положительным новостям в СМИ» говорилось, что дальневосточные журналисты должны «сообщать о положительном событии, которое прямо или косвенно улучшает жизнь населения региона благодаря решениям и действиям президента России», а не губернатора Фургала. 

Один из сотрудников Кремля признался в беседе с изданием, что арест Фургала связан не с убийствами, а «исключительно с политикой» - в Москве были недовольны высокой популярностью главы региона.

Напомним, что в июле Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств нескольких бизнесменов в начале нулевых годов. С момента ареста главы региона в Хабаровске ежедневно проходят несогласованные акции с требованием освободить Фургала.

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