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07 августа 2020, 00:11

Абхазия и Россия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа

Первый заместитель гендиректора унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава сообщил, что после четырехмесячного перерыва 7 августа из Москвы выезжает первый пассажирский поезд Москва — Сухум

Абхазия и Россия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа

Абхазия и Россия с 7 августа возобновят железнодорожное сообщение. Ранее власти разрешили российским гражданам въезд в республику.

Первый заместитель гендиректора унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава сообщил, что после четырехмесячного перерыва 7 августа из Москвы выезжает первый пассажирский поезд Москва — Сухум. 17 августа в Абхазию должен прибыть поезд из Самары.

Также абхазские власти планируют с 15 августа запустить поезд по маршруту Туапсе — Гагра.

Напомним, что граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа. При этом в Минздраве страны выразили опасение, что с открытием границ в республике повысится заболеваемость коронавирусом.

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