06 августа 2020, 18:25
Госбанк ВТБ планирует закрыть сотни своих офисов
В пресс-службе госбанка подтвердили факт сокращения сети офисов, но не уточнили масштабы этого сокращения. Одновременно с этим в ВТБ заявили, что планируют открывать новые, более современные отделения
Банк ВТБ планирует в ближайшее время закрыть около 400 своих офисов из 1500 тысяч в рамках реализации стратегии развития до 2022 года.
По данным «Коммерсанта», планируется закрытие отделений дочерних банков «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк) и самого ВТБ.
В пресс-службе госбанка подтвердили факт сокращения сети офисов, но не уточнили масштабы этого сокращения. Одновременно с этим в ВТБ заявили, что планируют открывать новые, более современные отделения.
Сколько сотрудников потеряют работу после закрытия офисов, не сообщается.