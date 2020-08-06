Люблинский суд Москвы вынес приговоры по делу «Нового величия»
Руслана Костыленкова как основного фигуранта дела приговорили к 7 годам лишения свободы. Петру Карамзину суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, Вячеславу Крюкову — 6 лет, Дмитрию Полетаеву - 6 лет условно
Люблинский суд Москвы признал всех фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества.
Руслана Костыленкова как основного фигуранта дела приговорили к 7 годам лишения свободы. Петру Карамзину суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, Вячеславу Крюкову — 6 лет, Дмитрию Полетаеву - 6 лет условно, Максиму Рощину - 6,5 лет, Марии Дубовик - 6 лет, Анне Павликовой (на момент ареста ей было всего 17 лет) - 4 года условно.
Кроме того, суд исключил из обвинения участие в экстремистской организации и оставил только обвинение в организации экстремистского сообщества.
Напомним, что юристы и правозащитники считают дело «Нового величия» сфабрикованным сотрудниками ФСБ. По версии защиты, реальным инициатором создания движения был провокатор, внедренный силовиками, который настоял на написании «экстремистского» устава, снял помещения для встреч, а позже дал показания, которые легли в основу обвинения.