Петербургские власти решили убрать с Малой Садовой улицы мемориал погибшим от коронавируса медикам
Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медикам, так называемую «стену памяти», хотят перенести с Малой Садовой улицы в Центр гигиены на Итальянской улице
Мемориал погибшим во время пандемии коронавирусной инфекции медикам, так называемую «стену памяти», хотят перенести с Малой Садовой улицы в Центр гигиены на Итальянской улице.
Глава городского комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «78», что расположение на пешей территории рядом с увеселительными заведениями может дискредитировать идею увековечивания памяти медицинских работников.
Чиновник заверил, что власти предоставят под мемориал соответствующую площадку, а среди основных вариантов назвал фойе Городского центра медицинской профилактики на Итальянской улице, сообщает «Фонтанка».
Напомним, «стена памяти» в честь погибших от коронавируса медиков на Малой Садовой была организована инициативными горожанами в апреле 2020 года. На строительном ограждении напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга среди цветов, свеч и рисунков появились десятки портретов врачей и медсестер, погибших от новой инфекции во время исполнения своих служебных обязанностей.