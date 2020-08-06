В Приморском крае независимые «заправки» перестали продавать 95-й и 98-й бензин
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков рассказал, что входящая в союз сеть «Октант» перестала продавать АИ-98 на всех своих девяти заправках
В Приморском крае независимые автозаправочные станции перестали продавать 95-й и 98-й бензин.
Глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков рассказал, что входящая в союз сеть «Октант» перестала продавать АИ-98 на всех своих девяти заправках. Также сообщается, что АИ-95 и АИ-98 нет на половине заправок сети «Бензо» (в союз не входит).
По данным РБК, единственным НПЗ на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, является Комсомольский НПЗ «Роснефти» (владеет 30 АЗС в Приморье). В регионе есть еще Хабаровский НПЗ, принадлежащий «Нефтегазхолдингу» экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, однако он редко продает дизель мелким оптом.
Всего в Приморском крае работает 335 заправок, из которых 214 принадлежит независимым сетям.
По словам Чирскова, сейчас оптовые цены Комсомольского НПЗ превышают розничные цены на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга». По состоянию на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, а на АИ-98 — почти на 6% (3 рубля на литр).
Глава топливного союза отметил, что сейчас владельцам независимых АЗС невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи.
Межде тем, в «Роснефти» опровергли заявление главы союза о занижении продаж топлива на Дальнем Востоке на бирже и мелким оптом. «Заявки, поданные „независимыми“ сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме», — заявили в пресс-службе «Роснефти».