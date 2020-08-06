06 августа 2020, 15:36
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну с 7 августа
6 августа правительство Черногории официально включило Россию «зеленый список» иностранных государств, граждане которых могут без ограничений посещать страну. В этот же список вошли Белоруссия и Украина
Власти Черногории сообщили об открытии границ для российских граждан с 7 августа.
6 августа правительство Черногории официально включило Россию «зеленый список» иностранных государств, граждане которых могут без ограничений посещать страну. В этот же список вошли Белоруссия и Украина.
Иностранному туристу необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не менее чем за 72 часа до прилета в страну.
Отметим, что Россия пока не заявляла о планах возобновить авиационное сообщение с Черногорией.