Правозащитники написали открытое письмо в защиту фигурантов дела «Нового величия»
Российские правозащитники написали открытое письмо в защиту фигурантов дела «Нового величия», в котором называют данное уголовное дело следствие прямой провокации силовиков с помощью внедренного агента Руслана Д.
Российские правозащитники написали открытое письмо в защиту фигурантов дела «Нового величия», в котором называют данное уголовное дело следствие прямой провокации силовиков с помощью внедренного агента Руслана Д. (Раду Зелинского).
В письме правозащитников говорится, что все действия и заявления, провоцировавшие обвиняемых на совершение определенных действий, исходили исключительно от внедренного агента.
«Провокатор самостоятельно создал все атрибуты „экстремистского сообщества“: структуру организации и ее программные документы. Однако и он, и сотрудники различных силовых структур остаются вне уголовного преследования, а на скамье подсудимых находятся семеро невиновных молодых людей», — говорится в письме.
Кроме того, обвинение содержит множество неточностей и ошибок, а уголовно наказуемыми деяниями названы мирные действия фигурантов, не образующие состава преступления. Фактически группу молодых людей хотят посадить за критическое отношение к действующей власти и за попытку обсуждать ситуацию в стране.
Письмо в поддержку фигурантов «Нового величия» подписали 40 правозащитников.