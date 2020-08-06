Во Владимирской области чиновник написал заявление на подростка из-за политической листовки
Замглавы администрации закрытого города Радужный Владимирской области Сергей Олесников написал заявление в полицию на 16-летнего администратора группы «ВКонтакте» Евгения Саутина
Замглавы администрации закрытого города Радужный Владимирской области Сергей Олесников написал заявление в полицию на 16-летнего администратора группы «ВКонтакте» Евгения Саутина. Поводом для подачи заявления стала публикация в группе листовки с лозунгом «Эту власть пора менять».
Евгений Саутин рассказал изданию «7x7», что в паблике «Радужный!» была опубликована фотография, на которой изображены лица главы администрации города Сергея Найдухова и главы «Радугаэнерго» Юрия Билыка с щупальцами осьминога.
Также на листовке напечатан текст: «В распоряжении спрута: 700 млн рублей городского бюджета, 500 млн рублей чистой прибыли ООО „Радугаэнерго“, 20 млн переплат за газ и горячую воду, 2,5 млн рублей от аренды бывшей собственности города. Эту власть пора менять».
Сергей Олесников считает, что в этой листовке содержатся недостоверные сведения и имеются признаки экстремизма.