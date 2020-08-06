«Аэрофлот» отменил августовские рейсы по 87 заграничным направлениям
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких рейсов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение, с датами вылетов в августе
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких рейсов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение, с датами вылетов в августе. Перевозчик продавал билеты на эти рейсы, хотя правительство даже не анонсировало открытие полетов в эти страны.
«Аэрофлот» объявил об отмене рейсов в августе сразу по 87 направлениям, в том числе в страны Европы, Вьетнам, Израиль, Индию, Китай, Кубу, США, Таиланд и Японию. Со всеми этими странами Россия пока авиасообщение не возобновляла.
Согласно новым правилам, введенным в связи с пандемией коронавируса, пассажирам, купившим билеты после 1 мая, вернут деньги, а если билеты были куплены до этой даты, - то ваучеры.
Ранее Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто. Пассажиры считают, что авиакомпания вводит пассажиров в заблуждение.