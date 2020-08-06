06 августа 2020, 12:59
Минфин предложил сократить расходы бюджета на развитие Крыма
Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности»
Министерство финансов России предложило сократить расходы бюджета на Крым. Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».
Минфин предлагает сократить финансирование программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2021 и 2022 годах. Так, в 2021 году расходы бюджета предлагается снизить на 8,5 милрд рублей - до 76,1 млрд ублей, а в 2022 году - на 9,1 млрд рублей - до 82,3 млрд рублей.
Расходы на развитие Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Арктической зоны, финансовое ведомство предлагает сократить более чем на 16 млрд рублей до 2024 года.