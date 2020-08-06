06 августа 2020, 12:19
Facebook удалил сообщение Дональда Трампа о невосприимчивости детей к коронавирусу
Администрация соцсети Facebook удалила со страницы президента США Дональда Трампа сообщение о коронавирусе в рамках борьбы с фейковой информацией об этой болезни
Администрация соцсети Facebook удалила со страницы президента США Дональда Трампа сообщение о коронавирусе в рамках борьбы с фейковой информацией об этой болезни.
Со страницы Дональда Трампа был удален видеофрагмент его интервью телеканалу Fox News от 5 августа. Представитель Facebook Энди Стоун сообщил CNN, что в этом видео содержатся ложные утверждения о том, что группа людей не восприимчива к COVID-19. Такие сообщения нарушают политику Facebook.
В своем интервью Дональд Трамп высказал мнение, что дети почти неуязвимы для коронавирусной инфекции.
Представитель штаба президента США в ответ обвинила Facebook в предвзятом отношении к г-ну Трампу.