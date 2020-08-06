В ОНФ предложили временно освободить россиян от уплаты налога после продажи квартиры
Российских граждан, которые продали свою жилую недвижимость экономкласса в 2020 году, могут освободить от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Российских граждан, которые продали свою жилую недвижимость экономкласса в 2020 году, могут освободить от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением к Минстрою и Минэкономразвития обратился Общероссийский народный фронт (ОНФ).
Согласно инициативе ОНФ, от уплаты НДФЛ освобождаются граждане, которые сразу после продажи своей недвижимости купят новую квартиру на рынке новостроек, или же в течение года с момента продажи квартиры экономкласса приобретут другую недвижимость в рамках государственных льготных ипотечных программ.
Согласно действующим нормам закона, при продаже жилья стоимостью более миллиона рублей гражданин обязан платить подоходный налог в размере 13% от полученной прибыли. НДФЛ взимается с разницы между ценой покупки квартиры и последующей продажи. Чтобы этот налог не платить, гражданину нужно не перепродавать жилье в течение пяти лет.
В ОНФ считают, что временная отмена налога активизирует рынок недвижимости в условиях вызванного коронавирусом кризиса.