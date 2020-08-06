06 августа 2020, 11:41
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 267 человек
За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 267 новых случаев заражения, 116 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались. Всего в стране от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 14 606 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 871 894 человек за весь период наблюдения. Из них 676 357 человек уже полностью излечились.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 267 новых случаев заражения, 116 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались. Всего в стране от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 14 606 человек.
В Москве за сутки выявили 684 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 159, в Санкт-Петербурге – 159, в Нижегородской области – 105, в Свердловской области – 183, в Ханты-Мансийском АО – 160, в Иркутской области – 128, в Красноярском крае – 129, в Ростовской области – 130.