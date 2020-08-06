ЛДПР проведет малочисленный митинг в поддержку Сергея Фургала, чтобы «люди не заражались»
ЛДПР проведет в Москве митинг в поддержку своего товарища по партии и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правда, как оказалось, акция будет немногочисленной и состоится во дворе Института мировых цивилизаций
ЛДПР проведет в Москве митинг в поддержку своего товарища по партии и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правда, как оказалось, акция будет немногочисленной и состоится во дворе Института мировых цивилизаций.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил «Эху Москвы», что заявку на митинг они обязательно подадут, но власти им, скорее всего, откажут в связи с действующим запретом на проведение массовых мероприятий.
«Мы проведем камерно, на площадке Института мировых цивилизаций. Там у нас есть трибуна, дворик такой. Много не будем приглашать, чтобы не заражались. Мы будем сами приглашать. Мы не будем нарушать закон, ведь мы партия парламентского типа», - заявил Жириновский.
Напомним, что в Хабаровске несогласованные акции в поддержку Сергея Фургала, которого обвиняют в организации нескольких убийств, проходят ежедневно с 11 июля. Жители региона требуют от Кремля вернуть им избранного народом губернатора.