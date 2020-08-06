В ФСБ считают, что Иван Сафронов передавал сведения чешской разведке с помощью книги Роя Медведева
Сотрудники ФСБ, которые вели слежку за Иванов Сафроновым, считают, что он передавал секретные сведения спецслужбам Чехии со своего домашнего компьютера с помощью фрагментов книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке
Сотрудники ФСБ, которые вели слежку за Иванов Сафроновым, считают, что он передавал секретные сведения спецслужбам Чехии со своего домашнего компьютера с помощью фрагментов книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.
Юрист проекта «Команда 29» Иван Павлов, который представляет интересы бывшего журналиста «Коммерсанта», рассказал «Интерфаксу», что в постановлении о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого говорится, что журналист зашифровал секретные сведения с помощью бесплатной программы VeraCrypt.
Напомним, что бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он передавал чешской разведке секретные сведения о российских военных разработках. Сафронов обвинения отрицает и связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью.