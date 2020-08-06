06 августа 2020, 10:36
Среднюю зарплату российского госслужащего оценили в 35 тысяч рублей
Сервис «Авито.Работа» назвал регионы, в которых государственные служащие получают самую большую зарплату. Этими регионами оказались Москва и Санкт-Петербург. Меньше всех получают чиновники из Саратова и Ульяновска
Сервис «Авито.Работа» назвал регионы, в которых государственные служащие получают самую большую зарплату. Этими регионами оказались Москва и Санкт-Петербург. Меньше всех получают чиновники из Саратова и Ульяновска.
По данным «Авито.Работа», средняя зарплата российского чиновника составляет 35 тысяч рублей в месяц. За прошедший год она выросла на 9%.
В Москве государственные служащие получают в среднем 50 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей. На третьем месте по размеру зарплат оказался Барнаул, где госслужащие получают по 40 тысяч рублей в месяц.
Самые низкие зарплаты у чиновников в Воронеже (24,2 тысячи рублей), Саратове (23,9 тысячи рублей) и Ульяновске (23,8 тысячи рублей).