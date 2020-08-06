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06 августа 2020, 10:11

Предприятия торговли предупредили о росте стоимости доставки товаров из-за нового СанПинНа

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов предупредил, что дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, а стоимость доставки увеличится пропорционально

Предприятия торговли предупредили о росте стоимости доставки товаров из-за нового СанПинНа

Роспотребнадзор разработал новый проект СанПиН, из-за которого стоимость доставки товаров из магазинов может увеличиться в два раза.

Так, например, новые правила запрещают перевозку бытовой химии в автомобилях, доставляющих продукты питания, сообщают «Известия».

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов предупредил, что дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, а стоимость доставки увеличится пропорционально. Сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей, а вырастет до 600-700 рублей.

АКИТ в этой связи направила письмо с негативным отзывом на новый проект СанПиН главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

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