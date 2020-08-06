06 августа 2020, 08:05
Михаил Мишустин отказался посещать «протестный» Хабаровск во время рабочей поездки на Дальний Восток
Глава российского правительства Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск, где после ареста экс-губернатора Сергея Фургала не прекращаются протестные акции
Глава российского правительства Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск, где после ареста экс-губернатора Сергея Фургала не прекращаются протестные акции.
В пресс-службе правительства сообщили агентству ТАСС, что Михаил Мишустин собирается посетить Дальневосточный федеральный округ в ближайшее время, однако Хабаровска в плане поездки нет.
Причину отказа премьера от поездки в Хабаровск в пресс-службе правительства не назвали. Скорее всего, это связано с продолжающимися в городе митингами в поддержку Сергея Фургала. Стихийные протестные акции проходят в краевой столице с 11 июля. Люди требуют от Москвы вернуть им избранного губернатора.