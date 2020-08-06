Общественная наблюдательная комиссия сообщила о захвате неизвестными своего офиса в Москве
Секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представляются новыми арендаторами. Они забаррикадировали вход в помещение и не пускают туда правозащитников
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили о захвате неизвестными своего офиса в здании в Крапивенском переулке.
Секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представляются новыми арендаторами. Они забаррикадировали вход в помещение и не пускают туда правозащитников. Глава компании, которая владеет зданием, утверждает, что никаких договоров с «новыми арендаторами» не подписывал.
По словам Мельникова, в офисе ОНК хранятся обращения граждан, и теперь они могут попасть в руки захватчиков. Прибывшие на вызов сотрудники полиции отказались разбираться в ситуации, заявив, что она относится к категории гражданско-правовых споров.
Неизвестные утверждают, что имеют правоустанавливающие документы на здание, однако «ситуация похожа на попытку рейдерского захвата». «Средь бела дня в центре города Москвы захватить, так скажем, объект - достаточно ситуация неоднозначная. Я на своей памяти такого не помню, такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е», - заявил РБК секретарь комиссии.