В Москве ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлят еще на несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям столицы не стоит забывать про меры защиты от вируса, в частности, ношение масок в общественных местах и транспорте
Фото: yaplakal.com
В Москве действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, могут продлить еще на несколько месяцев.
В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям столицы не стоит забывать про меры защиты от вируса, в частности, ношение масок в общественных местах и транспорте.
Градоначальник отметил, что ограничения на данный момент необходимы, поэтому власти не планируют отменять их в ближайшие месяцы.
Напомним, что в связи с риском возникновения второй волны коронавируса в Москве ужесточили контроль за соблюдением гражданами масочного режима. В метро проводятся регулярные рейды, а магазины под угрозой штрафов отказываются обслуживать покупателей без защитных масок.