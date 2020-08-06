Глава Минздрава Турции сообщил о росте числа заразившихся COVID-19 после открытия курортов
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о росте заболеваемости коронавирусом после открытия границ для иностранцев. Отметим, что гражданам некоторых стран было разрешено посещать турецкие курорты еще месяц назад
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о росте заболеваемости коронавирусом после открытия границ для иностранцев. Отметим, что гражданам некоторых стран было разрешено посещать турецкие курорты еще месяц назад, а с 1 августа было возобновлено авиасообщение с Россией.
Министр рассказал, что в последние дни в стране фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом, 18 человек скончались.
Г-н Кодж связывает ухудшение статистики по коронавирусу с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на местных курортах.
«Впервые за последнее время разница в двухдневной статистике оказалась настолько сильной. Мы должны предотвратить тяжелые последствия контактов во время праздников и отдыха на курортах», - заявил чиновник, слова которого приводит «Новая газета».
При этом глава турецкого Минздрава не сообщил, планируют ли власти страны ужесточить карантинные меры.