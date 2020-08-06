Россия предложила Голландии пересмотреть налоговое соглашение между странами
Со своей стороны Москва предложила поднять ставку налога при выплате дивидендов из России в Нидерланды с нынешних 5% до 15%. Аналогичные предложения были направлены властям Мальты, Кипра и Люксембурга
Министерство финансов России направило в Нидерланды предложение пересмотреть действующее налоговое соглашение между странами.
Со своей стороны Москва предложила поднять ставку налога при выплате дивидендов из России в Нидерланды с нынешних 5% до 15%. Аналогичные предложения были направлены властям Мальты, Кипра и Люксембурга.
Издание VTimes сообщает, что в случае пересмотра налогового соглашения между Россией и Голландией, сильнее всего пострадает крупный российский бизнес. В Нидерландах, например, зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного» и X5 Retail Group.
Отметим, что Кипр уже ответил России отказом на предложение повысить налог при выплате дивидендов до 15%. После этого Минфин РФ заявил о запуске процедуры разрыва налогового соглашения с Кипром.