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06 августа 2020, 02:39

Экологи обнаружили следы топлива и металлов в водоемах Норильска после крупной аварии

Глава проекта энергетической программы «Гринпис» Рашид Алимов сообщил корреспонденту РБК, что в двух пробах воды были обнаружены нефтепродукты. Всего было взято по четыре пробы воды, грунта и донных отложений в разных точках

Экологи обнаружили следы топлива и металлов в водоемах Норильска после крупной аварии

Российские экологи обнаружили в водоемах полуострова Таймыр вблизи Норильска следы нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и серы. Пробы воды были взяты сотрудниками «Гринпис» и журналистами «Новой газеты» после крупной экологической аварии в Норильске, которая произошла в конце мая 2020 года по вине дочерней компании «Норильского никеля».

Глава проекта энергетической программы «Гринпис» Рашид Алимов сообщил корреспонденту РБК, что в двух пробах воды были обнаружены нефтепродукты. Всего было взято по четыре пробы воды, грунта и донных отложений в разных точках. При этом до некоторых мест, где могли быть загрязнения, экологам просто не позволили добраться. Кроме того, пробы воды долго шли в лабораторию в Петербурге из-за препятствий при их вывозе из Норильска, что могло повлиять на результат анализа. Ранее журналисты жаловались, что сотрудники безопасности аэропорта пытались помешать им вывезти пробы, заявив, что только «Норильский никель» в этом городе решает, что можно вывозить, а что нет.

Тем не менее, экспертизу удалось провести. Она показала значимое содержание нефтепродуктов в воде,ятой с правого берега реки Пясина, а также в пробе с правого берега реки Таловая. Анализ воды, сливавшейся из пруда-отстойника хвостохранилища подконтрольной «Норникелю» Талнахской обогатительной фабрики, также показал наличие в воде посторонних веществ (железа и серы).

В экологической организации пояснили, что попадание в водоемы АПАВ в таких концентрациях может привести к цветению воды, снижению концентрации растворенного кислорода и увеличению содержания сероводорода, после чего вода станет непригодной для жизни типичных для этих мест представителей флоры и фауны.

В «Норникеле» отказались прокомментировать заявления экологов.

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