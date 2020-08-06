06 августа 2020, 02:12
Управделами президента потратило 5,8 млн рублей на значки и георгиевские ленточки для участников Парада Победы
Подрядчик в рамках контракта поставил 7 500 упаковок со значками и ленточками по 678 рублей за штуку. Однако сам госконтракт был подписан задним числом, через месяц после мероприятия
Фото: mayaksbor.ru
Управделами президента России потратило 5,8 млн рублей на покупку значков и георгиевских ленточек для участников Парада Победы 24 июня.
Согласно данным портала госзакупок, контракт был заключен с ФГУП «ППП», которое подведомственно Управделами президента. Подрядчик в рамках контракта поставил 7 500 упаковок со значками и ленточками по 678 рублей за штуку. Однако сам госконтракт был подписан задним числом, через месяц после мероприятия.
Ранее СМИ писали, что на организацию Парада Победы в Москве власти потратили из бюджета около миллиарда рублей.