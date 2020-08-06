Семья Сулеймана Керимова впервые возглавила рейтинг российских миллиардеров из-за роста цен на золото
Составители рейтинга оценили состояние семьи Керимовых в 24,7 млрд долларов, что позволило ей сместить с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Финансовое состояние последнего оценивается в 24,6 млрд долларов
Семья олигарха и сенатора от республики Дагестан Сулеймана Керимова впервые заняла первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes Real-Time.
Составители рейтинга оценили состояние семьи Керимовых в 24,7 млрд долларов, что позволило ей сместить с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. Финансовое состояние последнего оценивается в 24,6 млрд долларов.
Сулейман Керимов впервые в истории рейтинга стал его лидером. В этом ему помог рост котировок золотодобывающей компании «Полюс», которая принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову.
В ходе торгов на Московской бирже 5 августа акции «Полюса» подорожали на 3,59%. С начала 2020 года компания подорожала почти в два с половиной раза, а золото за то же время выросло в цене на 34%. Так, еще в начале 2020 года унция золота стоила 1 521 доллара, а сейчас цена металла выросла до 2 041-2 043 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что выше двух тысяч долларов за унцию стоимость золота поднялась впервые в истории.