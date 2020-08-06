Власти Кипра начали розыск россиянина, связанного с разрушительным взрывом в Бейруте
Службы безопасности республики Кипр начали розыск россиянина, имя которого связывают с разрушительным взрывом в порту Бейрута. Речь идет о предпринимателе Игоре Гречушкине – владельце судна, с которого был шесть лет назад изъят взрывоопасный груз
Службы безопасности республики Кипр начали розыск россиянина, имя которого связывают с разрушительным взрывом в порту Бейрута. Речь идет о предпринимателе Игоре Гречушкине – владельце судна, с которого был шесть лет назад изъят взрывоопасный груз.
В кипрской полиции ничего не знают ни о местонахождении Гречушкина, ни о том, что он якобы проживает в республике, хотя некоторые СМИ утверждают, что бизнесмен находится именно в этой стране.
Ранее сообщалось, что Гречушкину принадлежало судно Rhosus, которое 6 лет назад перевозило аммиачную селитру из Батуми в Мозамбик. Корабль остановился в порту Бейрута, по после проверки ему запретили выходить в море. Груз конфисковали, а компания-владелец судна была признана банкротом. Спустя несколько лет из-за этой селитры в порту ливанской столицы прогремел взрыв, разрушивший большую часть города. В результате происшествия погибло более 100 человек, пострадали более 4 тысяч человек, а 300 тысяч местных жителей лишились крова.