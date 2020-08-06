06 августа 2020, 00:41
Коммунисты предложили приравнять фальсификацию итогов выборов к госизмене
Партия предлагает приравнять фальсификации результатов выборов к государственной измене, к захвату власти, чтобы все виновники не смогли отделываться условными сроками
Фото: lipeck.bezformata.com
Партия КПРФ предложила ужесточить ответственность за разного рода фальсификации на выборах.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил «Интерфаксу», что партия предлагает приравнять фальсификации результатов выборов к государственной измене, к захвату власти, чтобы все виновники не смогли отделываться условными сроками.
Коммунист отметил, что россияне уже давно не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы, поэтому необходимо принять жесткие меры.