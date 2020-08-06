«Гринпис» потребовал от генпрокуратуры остановить вырубку леса на уникальной горе в Башкирии
Экологическая организация «Гринпис» направила обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором сообщила о нарушениях закона Башкирской содовой компанией перед началом разработки месторождения соды на территории шихана Куштау (известняковая гора-одиночка)
Экологическая организация «Гринпис» направила обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором сообщила о нарушениях закона Башкирской содовой компанией перед началом разработки месторождения соды на территории шихана Куштау (известняковая гора-одиночка). Экологи просят главу надзорного ведомства прекратить вырубку леса на шихане и провести проверку в отношении компании.
По данным «Гринпис», Башкирская содовая компания начала вырубать лес на шихане Куштау и планирует добывать там известняк для производства соды. Жители республики при этом уже давно пытаются добиться признания Куштау особо охраняемой территорией, поскольку этот шихан имеет не только природную ценность, но и сакральное значение для многих башкир. Кроме того, на шихане Куштау ученые насчитали более 40 видов животных и растений, занесенных в Красные книги России и Башкортостана. Биологи даже обращались к главе республики Радию Хабирову с просьбой сохранить Куштау, но это не помогло.
Экологи рассказали, что в первых числа августа на шихане появились люди в камуфляжной форме, которые начали вырубать деревья и огораживать площадки под будущие делянки. Рабочих при этом «прикрывали» сотрудники ЧОП «Вершина». Местные жители 4 августа заблокировали доступ к горе Куштау своими личными автомобилями и встали «живым щитом» на пути спецтехники.
В 2019 году Башкирская содовая компания получила лицензию на разработку одного из трех оставшихся шиханов - Куштау. Поскольку он покрыт лесом, то власти Башкортостана предоставили компании лесной участок в аренду. Между тем, леса Куштау относятся к лесопарковой зоне, где согласно Лесному кодексу запрещена добыча полезных ископаемых. Таким образом, вырубка леса на шихане является незаконной.
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ также выступил в защиту Куштау и призвал присвоить всем шиханам статус национального парка.
«Мы надеемся, что органы прокуратуры встанут на защиту закона и прав жителей и примут меры по прекращению незаконных действий по разрушению Куштау. А Башкирская содовая кампания и власти республики прислушаются наконец к простым людям, ученым, экологам, президентскому Совету по правам человека», - заявили в «Гринпис».
В Генпрокуратуре на обращение экологов пока не отреагировали.