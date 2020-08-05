Проректора МГУ имени Ломоносова задержали по делу о преднамеренном банкротстве
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина. Его задержание связано с расследованием дела о преднамеренном банкротстве
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина. Его задержание связано с расследованием дела о преднамеренном банкротстве.
Напомним, что Алексей Гришин ранее занимал должность министра строительства Самарской области.
В рамках уголовного дела оперативники провели обыск по месту жительства Гришина и изъяли у него деньги, ювелирные украшения, а также финансовые документы, имеющие отношение к расследованию.
По версии следствия, Гришин является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства». К январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность в размере 180 млн рублей.
Следствие считает, что руководство фирмы по фиктивным основаниям заключило договор, по которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн рублей получала иная частная компания. Позже ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой фирме простые векселя на сумму более 894 млн рублей. Однако в действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.
Согласно решению Арбитражного суда Мордовии «СДС - Управление Строительства» признано банкротом. Суд также признал, что кредиторам вышеуказанного общества причинен ущерб в размере 183 млн рублей.