Движение «Голос» направило в ЦИК предложения по повышению прозрачности досрочного голосования
«Голос» предлагает принять во внимание критику общероссийского голосования по поправкам к Конституции и отказаться от голосования на придомовых территориях и на предприятиях
Движение в защиту прав избирателей «Голос» направило в Центризбирком свои предложения по совершенствованию процедуры досрочного голосования. Эксперты организации отметили, что принятый недавно закон о многодневном голосовании «не обеспечивает достаточных гарантий общественного контроля».
«Голос» предлагает принять во внимание критику общероссийского голосования по поправкам к Конституции и отказаться от голосования на придомовых территориях и на предприятиях. Также стоит отказаться от досрочного голосования в населенных пунктах, предполагающего обход домов.
Также стоило бы детализировать стандарты сейф-пакетов и их опечатывания. «Голос» считает, что сейф-пакеты должны предъявляться наблюдателям и членам избиркома перед голосованием в основной день голосования, а их номера должны проверяться и оглашаться перед вскрытием.
Информацию о числе досрочно проголосовавших избирателей «Голос» предлагает каждый день размещать в интернете и в помещениях участковых и территориальных избиркомов «отдельно по каждой форме голосования в разрезе участковых комиссий». Список избирателей, голосующих вне помещения для голосования, должен быть сброшюрирован, а его разброшюровка - запрещена, сообщает «КоммерсантЪ».