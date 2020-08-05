Системные оппозиционеры работают на благо семейного бизнеса Володина
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина и ряд представителей КПРФ обратились к Собянину с просьбой сохранить в столице функционирование троллейбусов, на смену которым приходят электробусы
Как сообщает Телеграм-канал NADNAMI, Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина и ряд представителей КПРФ обратились к Собянину с просьбой сохранить в столице функционирование троллейбусов, на смену которым приходят электробусы.
Беседина считает, что электробусы должны заменить автобусы, а не троллейбусы. Примечательно, что в обращении идет ссылка на необходимость внедрения в столице электробусов с динамической зарядкой, которые производит ЗАО «Тролза». 50% акций «Тролзы» через ООО «Инвест-холдинг» принадлежат 80- летней пенсионерке Лидии Петровне Барабановой – матери Володина.
Такая озабоченность Бесединой судьбой столичного общественного транспорта косвенно свидетельствует о завуалированном продвижении интересов спикера Госдумы. Также известно и о сотрудничестве яблочницы со связанным с Володиным консалтинговым бюро «Стрелка», куда входят центры городского планирования.