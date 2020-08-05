05 августа 2020, 15:28
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусной инфекцией
Бату Хасиков также сообщил, что региональная система здравоохранения справляется с коронавирусом, но и анонсировал новые меры государственной поддержки медицины
Глава республики Калмыкия Бату Хасиков заразился коронавирусной инфекцией. О своем диагнозе он написал в соцсети Instagram.
Бату Хасиков также сообщил, что региональная система здравоохранения справляется с коронавирусом, но и анонсировал новые меры государственной поддержки медицины.
«У меня положительный результат. Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о результате, прежде всего подумал о своих родных, родителях, и очень рад, что их вирус не затронул», - заявил глава Калмыкии и добавил, что продолжает работать дистанционно.