05 августа 2020, 15:10
В первый день возобновления международного авиасообщения из Москвы за границу улетели 2,5 тысячи человек
В первый день после частичного восстановления международного авиасообщения из московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» за границу вылетели около 2,5 тысяч человек, а прилетели в столицу - 2,1 тысячи человек
В первый день после частичного восстановления международного авиасообщения из московских аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» за границу вылетели около 2,5 тысяч человек, а прилетели в столицу - 2,1 тысячи человек.
Почти половина улетевших из Москвы 1 августа пассажиров воспользовалась услугами «Аэрофлота». Так, перевозчик отправил в Стамбул 959 человек, а в Лондон – 450 человек.
Из «Внуково» 1 августа рейсами «Победы» и Turkish Airlines вылетели 834 человека. Из «Домодедово» улетели всего 219 человек, так как базовый перевозчик этого аэропорта S7 возобновит международные рейсы только 10 августа.
Напомним, что с 1 августа 2020 года возобновились рейсы из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Танзанию и Великобританию.