05 августа 2020, 14:26
В Москве неизвестные ограбили коттедж банкира Олега Тинькова
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник проник в дом Олега Тинькова и его жены Рины Восман, взломал два сейфа и похитил его содержимое
В Москве неизвестные ограбили коттедж семьи основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Ущерб предварительно оценили в миллион рублей.
В правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник проник в дом Олега Тинькова и его жены Рины Восман, взломал два сейфа и похитил его содержимое.
Кража в коттедже в Никольском тупике, 2, произошла 3 или 4 августа. Пропажу ценностей обнаружила горничная, которая и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Собственники коттеджа сейчас находятся в Англии. Напомним, что в Лондоне больному лейкемией Олегу Тинькову была сделана операция по трансплантации костного мозга.
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