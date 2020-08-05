Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в России на октябрь-ноябрь
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может начаться в октябре-ноябре, когда во многих регионах страны устанавливается холодная и сырая погода
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может начаться в октябре-ноябре, когда во многих регионах страны устанавливается холодная и сырая погода.
В интервью «Комсомольской правде» вирусолог отметил, что уже сейчас на примере некоторых стран можно сделать вывод о том, какой будет вторая волна коронавируса. Так, в Израиле смертность от COVID-19 сократилась в два раза, хотя нынешняя волна стала более масштабной по числу зараженных. В Сингапуре из 50 тысяч инфицированных умерли 24 человека (0,5 процентов), а в странах Ближнем Востоке смертность от коронавируса упала ниже одного процента.
«Надеюсь, что это может стать общей закономерностью: заболеваемость может быть более высокой, но летальность станет ниже», - заявил Альтштейн.