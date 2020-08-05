Жителей Брянской области предупредили о повышенной солнечной активности
В Гидрометцентре предупредили жителей региона об опасном ультрафиолетовом излучении, в связи с чем им было рекомендовано сократить прогулки на солнце
Жителей Брянской области предупредили о повышении солнечной активности и призвали соблюдать меры предосторожности.
В Гидрометцентре предупредили жителей региона об опасном ультрафиолетовом излучении, в связи с чем им было рекомендовано сократить прогулки на солнце.
По данным Telegram-канала «Новый век», брянские СМИ сообщают, что пока солнечная активность находится в норме, но «вот-вот повысится и будет соответствовать уровню курортных Кубани и Крыма». Таким образом, предупреждения о том, что гражданам лучше долго не пребывать под прямыми лучами и лучше соблюдать все меры предосторожности, выглядят довольно странно на фоне солнечной активности ниже нормального безопасного.
«Не связан ли рост солнечной активности в регионе с неуверенным положением и «падающими акциями» переизбирающегося в сентябре на губернаторских выборах брянского губернатора Александра Богомаза, которому на пятки наступает кандидат от КПРФ?», - задается вопросом телеграмм-канал.
Напомним, что выборы губернатора Брянской области назначены на 13 сентября 2020 года.