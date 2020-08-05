«Роскосмос» потратит 23 млн рублей на обустройство переговорной комнаты
Государственная корпорация «Роскосмос» выделила 22,9 млн рублей на обустройство переговорной комнаты в здании «Объединенной ракетно-космической корпорации» в Москве
Государственная корпорация «Роскосмос» выделила 22,9 млн рублей на обустройство переговорной комнаты в здании «Объединенной ракетно-космической корпорации» в Москве.
Согласно размещенной на портале госзакупок информации, подрядчик должен будет сам определить планировку помещения, но обязательн установить большой экран общего пользования и дублирующие дисплеи, систему затемнения помещения, на 21 персону с отверстиями под конференц-систему.
В «Роскосмосе» заявили, что переговорная комната необходима корпорации для обеспечения информационной поддержки проводимых мероприятий, повышения оперативности решения задач и снижения командировочных издержек за счет использования средств видеоконференцсвязи, сообщает «МБХ медиа».
Госконтракт на обустройство переговорной комнаты за 23 млн рублей получила компания «Ай Ко». Эта фирма с 2012 года получила государственные подряды на общую сумму 2,5 млрд рублей от «Росатома», РЖД и Федеральной таможенной службы.